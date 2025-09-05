У Байдена удалили раковую опухоль 3 5.09.2025, 9:32

2,656

Джо Байден

Операция прошла успешно.

Экс-президент США Джо Байден прошел процедуру Мооса для удаления раковой опухоли на коже лба.

Об этом сообщает The Hill.

По словам представителя Байдена, операция была проведена по методу Мооса - специализированному хирургическому подходу, во время которого послойно удаляют ткань и исследуют каждый слой на наличие раковых клеток, пока не будет достигнуто полное удаление опухоли.

На сегодняшний день эта методика считается одной из самых эффективных при лечении немеланомного рака кожи, позволяя максимально сохранить здоровые ткани.

Состояние здоровья Джо Байдена

Спикер подчеркнул, что операция прошла успешно.

Недавно в соцсетях распространилось видео, на котором Байден выходит из церкви в Делавэре с видимым шрамом на лбу, что вызвало волну вопросов о его здоровье.

Это не первый случай борьбы Байдена с онкологией кожи. Во время пребывания в Белом доме ему уже удаляли немеланомные образования на коже, а в 2023 году врачи удалили раковое поражение из груди.

Кроме того, в мае 2025 года Байден объявил о диагнозе агрессивной формы рака простаты, распространившегося на кости, однако после этого он продолжал появляться на публике.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com