Трамп отказался от сделки с Индией из-за ее закупок российской нефти 5.09.2025, 10:31

Фото: Getty Images

В Вашингтоне требуют от Индии более решительных мер.

Президент США Дональд Трамп отказывается одобрить один из вариантов торговой сделки с Индией, пока эта страна не обязуется сократить закупки российской нефти. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями.

В Вашингтоне требуют от Индии более решительных мер

В ответ на запрос издания заместитель официального представителя Белого дома Анна Келли указала на «уважительные отношения» между Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Команды из США и Индии поддерживают тесную связь по всему спектру дипломатических, оборонных и торговых приоритетов нашего стратегического партнерства», - подчеркнула она. В Госдепартаменте в свою очередь отметили, что «Индия должна сделать больше», чтобы снять опасения США в вопросах торговли.

WP напоминает, что Трамп на своей платформе Truth Social написал, что Индия покупает большую часть нефти и военной продукции у России и лишь малую долю - в США. При этом власти в Нью-Дели предлагают снизить торговые пошлины до нуля, «но уже поздно», добавил он, назвав экономические отношения с Индией «совершенно односторонней катастрофой».

По информации издания Axios, США призывают Европу включить в список санкций против РФ дополнительные торговые пошлины для Индии и Китая, продолжающие закупки российских энергоносителей на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину. «Европейцы не могут затягивать эту войну и питать необоснованные ожидания, одновременно ожидая, что Америка будет нести издержки», - заявил изданию высокопоставленный представитель Белого дома.

Дополнительные пошлины США для Индии

В конце августа вступили в силу повышенные таможенные пошлины США для Индии в размере 50%. Трамп объяснил необходимость жесткой меры стремлением наказать Индию за то, что она не отказывается от закупок российской нефти, несмотря на то, что доходы от продажи энергоресурсов Москва использует в том числе и для финансирования войны против Украины.

В свою очередь власти Индии считают «неоправданной и неразумной» критику США и ЕС в связи с ее импортом российской нефти. В Нью-Дели подчеркивают, что начали импортировать нефть из России после того как ее традиционные поставщики были переориентированы на Европу после начала полномасштабной войны РФ против Украины. При этом США «в то время активно поощряли такой импорт в Индию ради укрепления стабильности мировых энергетических рынков», заявил МИД Индии в начале августа.

