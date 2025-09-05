«Байрактары» вернулись после разгрома российской ПВО в Крыму
- 5.09.2025, 12:52
Россияне потеряли высший эшелон радиоразведки.
Вооруженные силы Российской Федерации потеряли радиолокационные станции в оккупированном Крыму и это открыло путь для применения «Байрактаров», которые почти «молчали» с 2022 года. Без зенитных комплексов на полуострове по военным целям РФ начнут работать истребители F-16.
Силы обороны взялись «выкашивать» российскую противовоздушную оборону в оккупированном Крыму, и эта кампания имеет успехи. Об этом пишет в соцсети Х аналитик открытых данных Athene Noctua.
Evidence is mounting, showing that the Ukrainian SEAD campaign gathered success.— Athene Noctua (@Ath3neN0ctu4) September 4, 2025
First, Ukrainian Air Force resumed Bayraktar MALE strike missions. 1/5https://t.co/SXJOTbuqMZ
По его информации, первое следствие уничтожения ПВО ВС РФ — рост частоты применения Силами обороны турецких БпЛА «Байрактар».
Еще одним аспектом результативности ударов по Крыму аналитик называет поражение гражданских радаров, которые также участвовали в формировании карты воздушного пространства для российской ПВО, хотя и были целями с более низким приоритетом.
Третьим моментом Athene Noctua называет то, что сейчас удары наносятся по радиолокационным установкам, расположенным в глубине российской территории. Попадания зафиксированы, но их точные результаты еще неизвестны, добавил OSINTер.
Аналитик информирует, что ВС РФ на этом направлении фактически потеряли высший эшелон радиоразведки, а количество ЗРК большого радиуса действия, С-300 и С-400, постоянно сокращается, что усложняет ситуацию для россиян.
«Дальнейшее ухудшение состояния российской противовоздушной обороны может иметь очень негативные последствия для российских войск на юге Херсонщины. При условии надлежащего оснащения (прицельными контейнерами) и F-16, и Mirage 2000 могли бы проводить непосредственную авиационную поддержку [украинских войск] против россиян в этом районе», — пишет аналитик.