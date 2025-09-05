Украинцы поразили российскую РЛС «Каста-2Е2» 5.09.2025, 13:31

Появились кадры с последствиями.

Спутниковые снимки продемонстрировали результат атаки Сил обороны Украины на радиолокационную станцию (РЛС) «Каста-2Е2» в Краснодарском крае Российской Федерации.

РЛС «Каста-2Е2» попала под удар 2 сентября. Спутниковые снимки, сделанные 4 сентября, опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

На фото можно увидеть пораженные ангары. По словам автора публикации, спутниковые снимки указывают на повреждение двух генераторов, которые питают РЛС.

Как отмечает «Милитарный», станция прикрывала южную часть РФ с территории радиолокационной воинской части, расположенной на юге Анапы. По данным портала, там россияне используют РЛС уже более десяти лет, пытаясь скрыть их под куполами.

«Это подтверждают свидетельства местных жителей, бывших военнослужащих этой части, а также запущенный вид территории, где некоторое время даже проводили экскурсии», — отметили в издании.

Что известно о РЛС «Каста-2Е2»

Станция «Каста-2Е2» — это мобильная маловысотная трехкоординатная РЛС кругового обзора дежурного режима, предназначенная для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов.

РЛС способна обнаруживать самолеты, вертолеты, дистанционно пилотируемые аппараты, крылатые ракеты и другие воздушные объекты, в том числе летящие на малых и предельно малых высотах.

Напомним, в ночь на 4 сентября украинские Силы обороны атаковали базу противовоздушной обороны ВС РФ в Ростовской области и повредили там две радиолокационные станции.

