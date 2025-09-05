Польша готовит ответные меры против режима Лукашенко 5.09.2025, 15:44

Дональд Туск отреагировал на задержание гражданина Польши в Беларуси.

Дональд Туск назвал обвинения монаха-кармелита Гжегожа Гавела в шпионаже абсурдными.

По мнению главы польского правительства, это провокация белорусских спецслужб, пишет Onet.

«Я был в контакте с нашими службами, разговаривал также с министром Сикорским о нашей реакции. Одно ясно. Обвинения белорусской стороны абсурдны. По версии Беларуси, польский монах должен был получать материалы, связанные с учениями «Запад». Не может быть и речи о том, чтобы мы приняли такого рода провокации», — сказал Туск.

По его словам, Польша подготовит ответные меры, если дело быстро не прояснится.

«Я до сих пор не уверен, каков был характер визита нашего монаха. По моей информации, он навещал своего знакомого, священника, который живет в Беларуси. На данный момент известно только это.

Конечно, мы предпринимаем дипломатические шаги, но, как вы знаете, Лукашенко не лучший партнер для этого. Не стоит ожидать с той стороны доброй воли. Мы готовим, скажу прямо, ответные меры, если эта ситуация не изменится. И в очень короткие сроки», — заявил польский премьер.

Он добавил, что после возвращения министра иностранных дел Радослава Сикорского из США правительство «подготовит план действий на ближайшие недели в отношении Беларуси».

Накануне КГБ заявило о задержании в Лепеле 27-летнего гражданина Польши. В пропагандистском сюжете говорится, что мужчина якобы добыл секретный план учений «Запад-2026».

