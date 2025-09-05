закрыть
5 сентября 2025, пятница, 16:24
Российских военных начали массово ловить на вывозе оружия с фронта

  • 5.09.2025, 16:15
Иллюстративное фото

Суды РФ завалены делами о вывозе автоматов, пулеметов и боеприпасов.

Против российских военных все чаще заводят уголовные дела за попытки вывезти оружие и боеприпасы с территории Украины. Об этом пишет «Верстка», изучившая данные гарнизонных судов.

«Герои СВО» пытаются перевозить через границу автоматы, пулеметы, гранаты и тысячи патронов, а число подобных дел с начала войны выросло втрое — если в 2021 году было зарегистрировано 41 дело, то в 2023-м — уже 137. При этом около четверти всех дел рассматривают приграничные Курский гарнизонный суд, а также гарнизонный суд в аннексированном Крыму.

По информации издания, большинство обвиняемых отделываются условными сроками или штрафами. Реальные сроки (до 7 лет колонии) дают лишь в 40% случаев, например, за кражу оружия с складов или организацию его продажи.

Вместе с тем на черном рынке оружие из зоны «СВО» почти не появляется. Как говорят продавцы в даркнете, «все расходится по своим». Цены на такое оружие при этом выросли в разы: если в 2022 году автомат Калашникова стоил 52 тысячи рублей, то сейчас — от 300 тысяч.

Однако статистика МВД показывает снижение общего оборота оружия: с 23,5 тысяч преступлений в 2021 году до 18,6 тысяч в 2024-м. Судебный департамент Верховного суда, напротив, фиксирует рост осужденных: с 6520 в 2021-м до 6602 в 2024-м, отмечает «Верстка».

