Малюк: Спецоперация «Паутина» усложнила российские удары по Украине

  • 5.09.2025, 17:10
Малюк: Спецоперация «Паутина» усложнила российские удары по Украине
Василий Малюк

РФ была вынуждена переместить свою стратегическую авиацию на Дальний восток.

После спецоперации «Паутина» Россия вынуждена была переместить свою стратегическую авиацию на Дальний восток - на аэродром «Украинка», что усложнило удары по Украине.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, сообщает «РБК-Украина».

«Они были вынуждены переместить свои стратегические самолеты в самую восточную точку - аэродром «Украинка». И теперь им, чтобы приблизиться к территории Украины, к местам пуска, нужно преодолеть очень большое расстояние», - сказал Малюк.

Он добавил, что такие полеты изнашивают детали и ресурс российских самолетов.

Также глава СБУ отметил, что последствием «Паутины» стало то, что Россия использует меньше самолетов во время очередных обстрелов Украины ракетами и дронами.

