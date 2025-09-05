Малюк: Спецоперация «Паутина» усложнила российские удары по Украине
- 5.09.2025, 17:10
РФ была вынуждена переместить свою стратегическую авиацию на Дальний восток.
После спецоперации «Паутина» Россия вынуждена была переместить свою стратегическую авиацию на Дальний восток - на аэродром «Украинка», что усложнило удары по Украине.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, сообщает «РБК-Украина».
«Они были вынуждены переместить свои стратегические самолеты в самую восточную точку - аэродром «Украинка». И теперь им, чтобы приблизиться к территории Украины, к местам пуска, нужно преодолеть очень большое расстояние», - сказал Малюк.
Он добавил, что такие полеты изнашивают детали и ресурс российских самолетов.
Также глава СБУ отметил, что последствием «Паутины» стало то, что Россия использует меньше самолетов во время очередных обстрелов Украины ракетами и дронами.