Малюк: Спецоперация «Паутина» усложнила российские удары по Украине 5.09.2025, 17:10

Василий Малюк

РФ была вынуждена переместить свою стратегическую авиацию на Дальний восток.

После спецоперации «Паутина» Россия вынуждена была переместить свою стратегическую авиацию на Дальний восток - на аэродром «Украинка», что усложнило удары по Украине.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, сообщает «РБК-Украина».

«Они были вынуждены переместить свои стратегические самолеты в самую восточную точку - аэродром «Украинка». И теперь им, чтобы приблизиться к территории Украины, к местам пуска, нужно преодолеть очень большое расстояние», - сказал Малюк.

Он добавил, что такие полеты изнашивают детали и ресурс российских самолетов.

Также глава СБУ отметил, что последствием «Паутины» стало то, что Россия использует меньше самолетов во время очередных обстрелов Украины ракетами и дронами.

