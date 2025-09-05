закрыть
В Минске заметили культовый американский полицейский седан Crown Victoria

  • 5.09.2025, 17:17
В Минске заметили культовый американский полицейский седан Crown Victoria

Фотофакт.

Необычный автомобиль заметили на улицах Минска. По столице разъезжает настоящий Ford Crown Victoria Police Interceptor — культовый американский полицейский седан. Машина сразу привлекла внимание: прохожие фотографируются с ней, а в сети пишут, что по городу будто ездит «шериф», пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

Пользователи обсуждают, сколько могло стоить пригнать такую «игрушку» в Беларусь, и шутят, что в Минске теперь можно снимать кино.

Crown Victoria Police Interceptor — это огромный американский седан, который много лет был служебной машиной полиции в США. Он простой, крепкий и с большим мотором. На дорогах у нас такое встретишь нечасто, поэтому и вызвал столько эмоций.

