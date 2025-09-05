Белорусов ждут теплые выходные
- 5.09.2025, 19:22
Местами будет дождливо.
В субботу, 6 сентября, в Беларуси прогнозируется переменная облачность, сообщает Белгидромет.
Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер прогнозируется юго-восточный от слабого до умеренного, при грозах — порывистый.
Ночью термометры покажут 9-15 градусов выше нуля, по западу Беларуси будет до 17 градусов тепла. Днем ожидается от +23 по востоку до +30 по юго-западу страны.
Воскресенье будет облачным с прояснениями. Местами по стране прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Термометры ночью покажут от +6 градусов по юго-востоку до +18 по западу страны. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов тепла.