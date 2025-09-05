Президент Польши обсудил в Ватикане задержание в Беларуси монаха-кармелита 5.09.2025, 20:28

Также Кароль Навроцкий поднимал тему других поляков, находящихся в белорусских тюрьмах.

Президент Польши Кароль Навроцкий находится с визитом в Ватикане. 5 сентября он встретился с Папой Римским Львом XIV и представителями Католической церкви. Одна из тем, которую поднимал глава Польши — поляки, находящиеся в белорусских тюрьмах, пишет polsatnews.pl.

«Я намерен на международной арене предпринимать усилия по защите поляков за пределами страны, особенно тех, кто был заключен в тюрьму Беларусью. Это одна из моих задач как президента Польши», — так Кароль Навроцкий прокомментировал арест польского монаха-кармелита Гжегожа Гавела в Беларуси.

Отметим, режим обвиняет его в якобы шпионаже. Польское правительство заявило, что Варшава рассматривает эти действия как провокацию белорусского режима.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com