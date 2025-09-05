закрыть
5 сентября 2025, пятница, 22:14
Удар беспилотника вывел из строя крупнейший НПЗ «Роснефти»

1
  5.09.2025, 21:32
  • 2,140
Удар беспилотника вывел из строя крупнейший НПЗ «Роснефти»

Подробности налета на завод в Рязани.

Рязанский НПЗ «Роснефти», крупнейший у компании, остановил переработку нефти на самой мощной из трех своих установок из-за удара беспилотника, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, в результате пожара на заводе, который снабжает топливом в том числе московский регион, пострадала установка АТ-6, на которую приходится 48% мощности предприятия, или 23 тысячи тонн в сутки,.

АТ-6 была единственной работающей установкой на НПЗ, который уже попадал под налеты БПЛА в начале августа. Тогда заводу пришлось аварийно остановить две установки и АВТ-3 и АВТ-4.

Одна из них сейчас возвращается в работу, говорят источники Reuters, а это значит что НПЗ будет работать только на 23% мощности. По словам одного из источников агентства, ожидается, что предприятие сможет вернуть в строй все первичные мощности и возобновить работу на полной загрузке примерно через 2 недели.

С начала августа завод «Роснефти» в Рязани, который входит в топ крупнейших в России и обеспечивает около 5% всей нефтепереработки в стране, работал на половину мощности. В прошлом году НПЗ выпустил на рынок 2,3 млн тонн бензина и 3,4 млн тонн дизтоплива, а также более 4 млн тонн мазута.

По состоянию на конец августа, по подсчетам Reuters, налеты БПЛА вывели из строя около 17% мощностей российских НПЗ. Как минимум пять из них полностью останавливали производство — Куйбышевский, Новокуйбышевский, Саратовский, Волгоградский и Сызранский. Общий простой мощностей НПЗ в августе достиг 6,4 млн тонн, что стало историческим рекордом.

