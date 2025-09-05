В словацкой оппозиции раскритиковали Фицо 5.09.2025, 23:15

Премьер Словакии не осудил российскую агрессию в Ужгороде.

Член президиума словацкой оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Иван Корчок раскритиковал премьера Роберта Фицо из-за того, что на брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским в Ужгороде он не осудил российскую агрессию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 5 сентября.

Корчок сказал, что сам факт встречи Фицо и Зеленского является хорошим знаком, «потому что Словакии вредит игнорирование президента соседней страны, которая защищается от российской агрессии».

«Но даже рядом с президентом Зеленским он не нашел в себе смелости четко осудить российскую агрессию и поддержать территориальную целостность Украины. Позор и слабость», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com