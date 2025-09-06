Россияне планируют окончательно снести исторический центр Мариуполя
- 6.09.2025, 4:33
Оккупанты переселяют людей.
Российские оккупанты планируют снести здания в историческом центре Мариуполя, а на их месте собираются строить новый квартал.
Об этом 5 сентября сообщили представители Мариупольского городского совета.
«Оккупационные власти готовятся стереть с лица земли исторический центр Мариуполя. Так называемый минстрой ДНР представил визуализацию проекта застройки почти 59 гектаров территории, ограниченной улицами: с юга ул. Митрополитской, с востока ул. Торговой, с севера бул. Шевченко, с запада ул. Куинджи», — заявили они.
По информации Мариупольского горсовета, все дома в исторической части города будут снесены россиянами.
«Вместо реставрации и сохранения культурного наследия и исторического облика города, оккупанты планируют строительство 53 многоквартирных домов, школы и парков. Проект обещают реализовать до 2035 года. Первый этап уже стартует в этом году», — сообщили они.
Как рассказали в Марипольском горсовете, первымобъектом территории, которые оккупантыхотят снести, станет территория завода «Жовтень» и дома, расположенные между улицами Куинджи, Митрополитской, Греческой и Готфейской.
Жителей района оккупанты обещают «переселить».