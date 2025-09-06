закрыть
Украина обзавелась уникальным оружием

3
  • 6.09.2025, 8:49
  • 6,238
Украина обзавелась уникальным оружием

Такого в мире нет.

Украина создает новые типы вооружения, которые ранее в мире не разрабатывались из-за отсутствия потребности. В частности, речь идет о новой ракете «Фламинго».

С таким заявлением в эфире телеканала «Киев24» выступил бывший офицер воздушных сил, заместитель директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

«Мы идем в направлении того оружия, которое долгое время сокращалось или уничтожалось, потому что [в нем] не было необходимости», — отметил он.

В качестве примера он привел крылатую ракету «Фламинго», которую производит компания Fire Point — с дальностью до 3 000 км и боевой частью в 1000 кг.

«Это образец вооружения, которого не существует в мире, потому что не было таких потребностей. У нас есть потребность нагружать противовоздушную оборону врага. У нас есть потребность наносить значительные удары с большим количеством полезной нагрузки», — пояснил Храпчинский.

Инфографика: Главред
