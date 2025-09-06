Кремль уже проиграл 6.09.2025, 9:34

История Финляндии дает любопытный пример.

Понять, кто выигрывает и кто проигрывает в войне, не так просто, как кажется. Еще прусский военный деятель Карл фон Клаузевиц писал: «Окончательных исходов не существует». История подтверждает: военные исходы имеют смысл лишь в контексте целей сторон и ценой, которую они за них платят, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня война России против Украины выглядит как тупик. Президент Украины Владимир Зеленский знает, что Москва не способна оккупировать всю страну, но и Киев не может вернуть все утраченные территории.

Кремль уже проиграл — Украина не сломлена и не вернулась на российскую орбиту. Другие указывают на колоссальные человеческие и материальные потери Киева, которые будут тормозить развитие на десятилетия.

Однако итог пока рано подводить. Новые дальнобойные ракеты Украины способны нанести серьезный ущерб российской экономике. В то же время массированные атаки дронов РФ могут зимой разрушить энергетику и инфраструктуру соседней страны.

История Финляндии дает любопытный пример. Несмотря на территориальные потери и репарации после войн с СССР, в итоге страна смогла сохранить суверенитет и выйти из холодной войны как процветающая демократия. СССР же, одержав военные победы, распался.

Современные конфликты еще сложнее. Россия и Украина активно применяют саботаж, кибератаки и информационные операции. В таких условиях, как отмечают исследователи, победа измеряется не только нанесенным ущербом, но и внутренними компромиссами. Если открытое общество, борясь с агрессором, само перенимает авторитарные практики, то формальная победа может обернуться поражением.

