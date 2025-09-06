закрыть
ГУР показало, как уничтожило россиян, прорывавшихся в Днепропетровскую область

  • 6.09.2025, 10:33
Планы оккупантов были сорваны.

Бойцы из состава «Спецподразделения Тимура» ГУР Минобороны Украины показали видео, как сорвали планы оккупантов прорваться к границам Днепропетровской области.

Отмечается, что небольшими группами россияне пытались пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях для накопления сил и дальнейших атак на украинские позиции.

На видео видно уничтожение зданий, очевидно с россиянами, с помощью дронов.

«Оккупанты, выжившие после ударов украинских дронов, были демилитаризованы штурмовиками «Братства», — говорится в сообщении.

