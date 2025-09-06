ИИ помогает фермерам по всему миру 2 6.09.2025, 12:12

Точные прогнозы и рекомендации появляются за минуты на обычном ноутбуке.

Для фермеров каждая посевная кампания связана с рисками, и одним из самых значимых остается погода. Засуха, задержка муссонов или внезапные дожди могут уничтожить урожай и лишить людей дохода. Точные прогнозы помогают заранее выбрать время посадки и рассчитать удобрения, снижая издержки и повышая урожайность, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Однако в развивающихся странах доступ к надежным прогнозам ограничен из-за высокой стоимости традиционных моделей, основанных на физике атмосферы. Эти системы требуют суперкомпьютеров и значительных ресурсов, что делает их недоступными для многих национальных метеослужб.

Новый подход на базе искусственного интеллекта способен изменить ситуацию. Современные ИИ-модели, такие как Pangu-Weather и GraphCast, показывают точность, сопоставимую или даже превосходящую традиционные системы, но при этом работают быстрее и требуют гораздо меньше вычислительной мощности. Прогноз, на который физическим моделям нужны тысячи часов работы процессоров, ИИ выдает за минуты на обычном ноутбуке.

Кроме краткосрочных прогнозов, ИИ активно развивается в области долгосрочного моделирования, что особенно важно для сельского хозяйства: фермеры получают возможность планировать посевы, управлять рисками засухи и даже бороться с вредителями.

Главный вызов — сделать эту технологию доступной. Международные организации и правительства развивающихся стран уже внедряют ИИ-системы и адаптируют их под реальные потребности аграриев. Распространение прогнозов через SMS, радио или мобильные приложения позволяет донести информацию до фермеров в самых отдаленных регионах.

ИИ-прогнозирование становится ключевым инструментом адаптации к изменению климата, помогая миллионам фермеров защищать урожаи и обеспечивать продовольственную безопасность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com