В Крыму загорелся сухостой на площади 150 гектаров 2 6.09.2025, 16:40

Видео.

В Крыму тушат ландшафтный пожар, площадь которого составляет 150 гектаров, сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в Симферопольском районе вблизи села Камышинка на открытой территории горит сухая растительность.

В тушении пожара задействованы 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8, отметили в МЧС.

Там добавили, что тушение осложняется жаркой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка и создаются минерализованные полосы.

В августе в Крыму произошел ландшафтный пожар площадью 7 тыс. гектаров. С помощью вертолетов на территорию пожара было сброшено более 80 тонн воды. Над тушением пожара работали 330 специалистов и 70 единиц техники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com