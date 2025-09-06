закрыть
6 сентября 2025, суббота, 17:29
В Крыму загорелся сухостой на площади 150 гектаров

  • 6.09.2025, 16:40
В Крыму загорелся сухостой на площади 150 гектаров

Видео.

В Крыму тушат ландшафтный пожар, площадь которого составляет 150 гектаров, сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в Симферопольском районе вблизи села Камышинка на открытой территории горит сухая растительность.

В тушении пожара задействованы 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8, отметили в МЧС.

Там добавили, что тушение осложняется жаркой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка и создаются минерализованные полосы.

В августе в Крыму произошел ландшафтный пожар площадью 7 тыс. гектаров. С помощью вертолетов на территорию пожара было сброшено более 80 тонн воды. Над тушением пожара работали 330 специалистов и 70 единиц техники.

