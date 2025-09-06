ВСУ показали последствия ударов вглубь России
- 6.09.2025, 20:32
Видео.
Силы беспилотных систем обнародовали видеоотчет об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, совершенных в августе этого года. Операторы 14-го полка провели 11 операций deepstrike, сообщили на странице СБС.
Отмечается, что эти операции были направлены на уничтожение нефтеперерабатывающей инфраструктуры российских оккупантов. В результате, глубинные удары привели к значительному уменьшению нефтеперерабатывающих мощностей, нарушению поставок нефтепродуктов и возникновению дефицита горючего по всей территории России.
СБС также отмечает, что удары дронов повлияли на логистические возможности врага, что затруднило обеспечение оккупационных войск в Украине. Это, в свою очередь, создает проблемы с ротацией личного состава и быстрым маневрированием большими силами.