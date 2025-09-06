ВСУ показали последствия ударов вглубь России 6.09.2025, 20:32

1,936

Видео.

Силы беспилотных систем обнародовали видеоотчет об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, совершенных в августе этого года. Операторы 14-го полка провели 11 операций deepstrike, сообщили на странице СБС.

Отмечается, что эти операции были направлены на уничтожение нефтеперерабатывающей инфраструктуры российских оккупантов. В результате, глубинные удары привели к значительному уменьшению нефтеперерабатывающих мощностей, нарушению поставок нефтепродуктов и возникновению дефицита горючего по всей территории России.

СБС также отмечает, что удары дронов повлияли на логистические возможности врага, что затруднило обеспечение оккупационных войск в Украине. Это, в свою очередь, создает проблемы с ротацией личного состава и быстрым маневрированием большими силами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com