ВСУ показали последствия ударов вглубь России

  • 6.09.2025, 20:32
  • 1,936
ВСУ показали последствия ударов вглубь России

Видео.

Силы беспилотных систем обнародовали видеоотчет об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, совершенных в августе этого года. Операторы 14-го полка провели 11 операций deepstrike, сообщили на странице СБС.

Отмечается, что эти операции были направлены на уничтожение нефтеперерабатывающей инфраструктуры российских оккупантов. В результате, глубинные удары привели к значительному уменьшению нефтеперерабатывающих мощностей, нарушению поставок нефтепродуктов и возникновению дефицита горючего по всей территории России.

СБС также отмечает, что удары дронов повлияли на логистические возможности врага, что затруднило обеспечение оккупационных войск в Украине. Это, в свою очередь, создает проблемы с ротацией личного состава и быстрым маневрированием большими силами.

