В Польше разбился неизвестный летательный аппарат
- 6.09.2025, 21:20
- 1,364
Объект не имеет никаких военных признаков.
Неизвестный летательный аппарат потерпел крушение в поселке Майдан-Селец Люблинского воеводства на востоке Польши, сообщает радиостанция RMF FM.
Аппарат упал на расстоянии около пятисот метров от построек. На место происшествия прибыли полиция и сотрудники экстренных служб.
В Министерстве национальной обороны Польши отметили, что объект «не имеет никаких военных признаков». В полиции уточнили, что в результате крушения аппарата никто не пострадал.