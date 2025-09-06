закрыть
6 сентября 2025, суббота, 21:48
В Польше разбился неизвестный летательный аппарат

  • 6.09.2025, 21:20
В Польше разбился неизвестный летательный аппарат
Объект не имеет никаких военных признаков.

Неизвестный летательный аппарат потерпел крушение в поселке Майдан-Селец Люблинского воеводства на востоке Польши, сообщает радиостанция RMF FM.

Аппарат упал на расстоянии около пятисот метров от построек. На место происшествия прибыли полиция и сотрудники экстренных служб.

В Министерстве национальной обороны Польши отметили, что объект «не имеет никаких военных признаков». В полиции уточнили, что в результате крушения аппарата никто не пострадал.

