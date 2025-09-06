закрыть
6 сентября 2025, суббота
NBC News: Украина сможет закупить американского оружия на $100 млрд

  • 6.09.2025, 21:49
  • 1,268
В обмен на права для США на передовые разработки.

Украина и США обсуждают соглашение на сумму около 100 миллиардов долларов, по которому Киев сможет покупать американское оружие, а в обмен на это Штаты получат права на интеллектуальную собственность на передовые украинские разработки.

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на американского чиновника.

Как отмечается в материале, переговоры в Пентагоне относительно гарантий безопасности для Украины возглавляет председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Дискуссия по этому поводу сосредоточена на вопросах сдерживания агрессии РФ, обучения украинских военных и оборонно-промышленного сотрудничества.

По словам собеседника NBC News, Кейн через неделю после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске предложил американскому лидеру четыре варианта гарантий безопасности и рекомендовал «наиболее прогрессивный подход».

