ССО Украины и российские партизаны вывели из строя Ильский НПЗ: что известно
- 7.09.2025, 17:35
Полностью уничтожен главный объект завода.
Силы специальных операций Украины вывели из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Операция проводилась во взаимодействии с российскими партизанами.
- В ночь на 7 сентября Силы специальных операций во взаимодействии с центром сопротивления в Краснодарском крае РФ «Черная искра» провели специальные действия на нефтеперерабатывающем предприятии - Ильском НПЗ имени А. А. Шамара, - сказано в сообщении ССО Украины в телеграм-канале.
Примерно в 02:00 благодаря спланированным действиям ССО и российских партизан был полностью уничтожен главный объект, который обеспечивает функционирование НПЗ - перерабатывающая установка ЕЛОУ-AT-6.
- ЕЛОУ-AT-6 - это комплекс первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти в год. Эта установка осуществляет обезвоживание и обессоливание сырой нефти, а затем ее разгонку на фракции для получения различных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, - пояснили в ССО.
Таким образом, российский нефтеперерабатывающий завод полностью вышел из строя и не сможет работать, пока не будет отремонтирована установка.