На военном полигоне в Варшаве произошел взрыв 7.09.2025, 20:44

Пострадали двое гражданских.

В субботу вечером, 6 сентября, на территории военного полигона в районе Рембертув в Варшаве произошел взрыв, в результате которого пострадали двое гражданских лиц, сообщает tvn24.pl

По имеющейся информации, на полигоне сдетонировал неизвестный взрывной предмет. Причины взрыва и происхождение устройства сейчас устанавливают правоохранительные органы, расследование проводит военная полиция.

W mieszkaniu rannych we wczorajszym wybuchu w Rembertowie, ŻW ujawniła znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto decyzję o ewakuacji budynków w okolicy ul. Zawiszaków. — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) September 7, 2025

Оба пострадавших получили серьезные травмы. Известно, что мужчины попали на закрытую территорию полигона вопреки установленным запретам. Они получили многочисленные рваные ранения и находятся в тяжелом состоянии.

Позже польская военная полиция сообщила, что в квартире раненых во время субботнего взрыва в Рембертуве было найдено значительное количество взрывчатки.

Было принято решение об эвакуации зданий в районе улицы Завишакув.

