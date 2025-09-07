закрыть
7 сентября 2025, воскресенье, 20:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На военном полигоне в Варшаве произошел взрыв

  • 7.09.2025, 20:44
На военном полигоне в Варшаве произошел взрыв

Пострадали двое гражданских.

В субботу вечером, 6 сентября, на территории военного полигона в районе Рембертув в Варшаве произошел взрыв, в результате которого пострадали двое гражданских лиц, сообщает tvn24.pl

По имеющейся информации, на полигоне сдетонировал неизвестный взрывной предмет. Причины взрыва и происхождение устройства сейчас устанавливают правоохранительные органы, расследование проводит военная полиция.

Оба пострадавших получили серьезные травмы. Известно, что мужчины попали на закрытую территорию полигона вопреки установленным запретам. Они получили многочисленные рваные ранения и находятся в тяжелом состоянии.

Позже польская военная полиция сообщила, что в квартире раненых во время субботнего взрыва в Рембертуве было найдено значительное количество взрывчатки.

Было принято решение об эвакуации зданий в районе улицы Завишакув.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров