На военном полигоне в Варшаве произошел взрыв
- 7.09.2025, 20:44
Пострадали двое гражданских.
В субботу вечером, 6 сентября, на территории военного полигона в районе Рембертув в Варшаве произошел взрыв, в результате которого пострадали двое гражданских лиц, сообщает tvn24.pl
По имеющейся информации, на полигоне сдетонировал неизвестный взрывной предмет. Причины взрыва и происхождение устройства сейчас устанавливают правоохранительные органы, расследование проводит военная полиция.
W mieszkaniu rannych we wczorajszym wybuchu w Rembertowie, ŻW ujawniła znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto decyzję o ewakuacji budynków w okolicy ul. Zawiszaków.— Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) September 7, 2025
Оба пострадавших получили серьезные травмы. Известно, что мужчины попали на закрытую территорию полигона вопреки установленным запретам. Они получили многочисленные рваные ранения и находятся в тяжелом состоянии.
Позже польская военная полиция сообщила, что в квартире раненых во время субботнего взрыва в Рембертуве было найдено значительное количество взрывчатки.
Было принято решение об эвакуации зданий в районе улицы Завишакув.