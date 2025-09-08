В Бресте один школьник убегал от второго - и случилось ЧП 8.09.2025, 4:30

Родители подали иск в суд.

Пользовательница TikTok Елена Щербакова живет в Бресте. На днях в своем аккаунте женщина рассказала, что в феврале с ее ребенком-школьником случилось ЧП: его ударили и он неудачно упал. По словам мамы, у сына был сломан нос и обломались три зуба. Женщина говорит, что они подали иск в суд на семью школьника — другого участника конфликта и признается, что это очень дорого, пишет «Зеркало».

Елена рассказывает, что все произошло в феврале: ее 13-летний сын Артур убегал от другого мальчика и тот, чтобы его остановит, — ударил по ногам.

— В итоге мой Артур упал, и очень неудачно, — описывает происходящее мама. — Сломан нос. И, представляете, три передних зуба обломались. Получается, у меня ребенок несколько месяцев ходил в школу с поломанными передними зубами. Сами понимаете, 13 лет. И в таком возрасте ходить без зубов ребенку некомфортно. Это мягко скажем.

По словам Елены, семья второго ребенка с извинениями к ним даже не обратилась. В итоге они зафиксировали травмы и пошли в милицию. К тому же, как заявляет женщина, Артур получил и психологическую травму: из-за переживай после случившегося у него начались судороги.

— Мы прошли обследование, потому что подозревали эпилепсию, но [медики] сказали: «Все хорошо», — продолжает женщина. — Сказали, что это просто такая реакция у ребенка на стресс.

Три месяца, рассказывает мама, все было хорошо. А потом снова случились судороги, которые длились час.

— Я сильно испугалась. Мы отвезли его в больницу, его положили в реанимацию, он там лежал до утра. Сейчас он уже полторы недели как лежит в больнице. И еще, сказали, неделю будут держать, потому что [нужно] полностью обследование сделать. Анализы хорошие, все хорошо. Холтер хотят еще подключить. Короче, вот такая вот реакция бывает на стресс. Никакой другой причины пока не нашли.

В видео Елена также говорит, что составление искового заявления в суд обошлось им в 500 рублей. Что касается услуг адвоката, то один его визит на процесс обойдется в 450 рублей. По предположению защитника, таких заседаний будет три.

— Составить мировое заключение (видимо, женщина имела ввиду мировое соглашение. — Прим. ред.) — это тоже 500 рублей. Это очень дорого подавать в суд. В принципе, лучше до суда не доводить и решать такие дела мирным путем. У нас не получилось, — замечает она.

В исковом заявлении семья потребовала компенсацию морального вреда — 1000 рублей и 450 рублей на лечение зубов сыну.

