Сырский подробно рассказал, сколько территорий ВСУ освободили в августе
- 8.09.2025, 10:26
По его словам, этот август стал для украинской армии «месяцем больших испытаний».
Август стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений российских оккупантов за последнее время. Об этом на своей странице в Facebook написал Александр Сырский, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
По его словам, этот август стал для украинской армии «месяцем больших испытаний», впрочем «на выходе мы получили немало положительных результатов».
- Основные усилия мы сосредоточили на сдерживании противника и нанесении ему максимально возможных потерь. Приходилось стабилизировать обстановку на наиболее угрожающих направлениях, таких как Лиманское, Добропольское, Покровское, Новопавловское, и при этом - применить тактику активной обороны, восстанавливать утраченные территории, прикрывать наши города от ударов вражеских ракет и дронов, бить вглубь России, - отметил Сырский.
Он отметил, что враг сейчас имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз. Впрочем, украинские военнослужащие «ломают планы российских оккупантов».
«В августе противник рассчитывал достичь стратегического преимущества, осуществить прорыв и окружение наших войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации, планировал масштабные наступательные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако наши войска не допустили реализации этих намерений. Россияне были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область», - написал Главнокомандующий.
Так, добавил он, фактически «месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага за последнее время».
В частности, на Добропольском направлении, где противник создал наступательную группировку, россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском направлении их добыча - 5 кв. км, тогда как ВСУ восстановили контроль над 26 кв. км.
Кроме того, Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском, кроме того, отбили 4 кв. км.
«Противник применяет тактику «ползучего» продвижения малыми пехотными группами, пытается просачиваться в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боестолкновений», - отметил Сырский.
В то же время, подчеркнул он, Силы обороны Украины имеют собственные успехи. Так, в течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории и освобожден ряд населенных пунктов. Главнокомандующий отметил:
- За этот период нашими средствами Deep Strike поражено 60 целей на территории России. Ослаблены способности РФ по производству горюче-смазочных материалов для армии, их авиационных средств поражения, ракет и БпЛА, комплексов ПВО, нарушено функционирование транспортной системы.
В целом, украинские дроны в течение прошлого месяца поразили более 67 тыс. объектов противника. А эффективность поражения по программе Middle Strike выросла на 25%.
- Только за август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек. А с начала 2025 года было ликвидировано и ранено 297 350 российских захватчиков, - написал Сырский.
Он также отметил, что август стал месяцем организационных изменений в ВСУ: завершается переход на корпусную систему, армейские корпуса приобретают их полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности.