«Работать все тяжелее, а сил становится меньше» 8.09.2025

Белорусы — о возможном повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет.

С 2025 года в Беларуси могут поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет. Таким образом, мужчины и женщины будут выходить на пенсию в одно и то же время. Власти объясняют это «увеличением продолжительности жизни».

Ex-press.by собрал мнения людей из разных сфер — от учителей и айтишников до активисток и пенсионеров.

Валентина, 58 лет, учительница:

— Я уже почти считаю дни до пенсии, а теперь выходит, что ждать еще дольше. Работать в школе все тяжелее, да и сил становится меньше. Хотелось бы, чтобы учитывали здоровье, а не только цифры.

Сергей, 35 лет, айтишник:

— Люди живут дольше — логично, что и пенсионный возраст растет. Но важно, чтобы пожилые могли реально работать, а не числиться, устав от нагрузки.

Мария, 44 года, медсестра:

— Для женщин это очень тяжело. Мы и так работаем и на работе, и дома. После смены еще хозяйство и семья. В 63 года нужно иметь железное здоровье, чтобы все тянуть.

Николай, 71 год, пенсионер:

— Я уже на пенсии, с 60, но если бы мне пришлось работать до 63, не выдержал бы. Работал на КЗТШ, тяжелая работа была, вырвался — счастлив был. Такое ощущение, что государство просто хочет меньше платить.

Анастасия, 29 лет:

— Думаю о будущем и понимаю: если до 63 пахать, потом уже и сил ни на что не останется. Хочется пожить для себя, а не только работать.

Галина, 62 года, библиотекарь:

— Получается, мне до пенсии еще год? Не скажу, что приятный сюрприз… Конечно, обидно. Но я люблю свою работу, если здоровье позволит, доработаю.

Андрей:

— Пенсия должна быть делом выбора. Кто хочет, пусть работает. Кто устал и заработал стаж, должен иметь возможность уйти раньше. Универсальные цифры несправедливы.

Ольга:

— Равный пенсионный возраст звучит красиво, но на деле это неравенство. Женщины всю жизнь работают на два фронта: и на работе, и дома. Государство перекладывает на нас заботу, вместо того чтобы создавать условия — бесплатные детские сады, справедливые зарплаты, равное распределение домашних обязанностей. Это не реформа ради женщин, это экономия на их жизнях.

Светлана:

— Пенсия в 63 — это наказание за «долгожительство». Но мы живем дольше не потому, что нам легко, а потому что тащим все на себе. Мужчины умирают раньше — пусть государство думает, как улучшить их здоровье, а не заставляет женщин работать до изнеможения. Если уж равенство, то во всем: в зарплатах, медицине, защите от насилия и признании трудом домашней работы.

