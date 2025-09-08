Береговая охрана США закупает новые ледоколы и развивает программу дронов 1 8.09.2025, 16:14

Фото: The National Interest

Дроны станут «революцией» в Арктике, сопоставимой по значимости с появлением авиации.

Береговая охрана США объявила о начале масштабной модернизации, включающей строительство новых полярных ледоколов и развитие беспилотных систем, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

На этой неделе был подписан контракт на сумму до $137 млн для реализации первого этапа проекта в Сиэтле, штат Вашингтон. В рамках работ будут проведены дноуглубительные операции и построены два новых причала для крупных кораблей, что позволит расширить деятельность в Арктике и Антарктике. В дальнейшем планируется создать четыре таких причала.

В Береговой охране подчеркнули, что проект имеет ключевое значение для обеспечения морского доминирования США и защиты национальных интересов в высоких широтах. «Большой прекрасный законопроект» выделяет $4,3 млрд на строительство нового флота. В июне в строй был введен первый за 25 лет полярный ледокол — USCGC Storis, переоборудованный из судна снабжения, однако он рассматривается лишь как временное решение.

Параллельно развивается программа внедрения дронов. Создан новый офис Robotics and Autonomous Systems Program Executive Office, который займется интеграцией беспилотных технологий во все 11 миссий Береговой охраны. Командир Сэм Хилл отметил, что дроны станут «революцией», сопоставимой по значимости с появлением авиации.

MQ-9B Guardian сможет находиться в воздухе до 24 часов, что вдвое превышает возможности нынешних самолетов C-130, и будет использоваться для борьбы с наркотрафиком, спасательных операций и противодействия торговле людьми.

Кроме того, ведомство обновляет стандарты физподготовки персонала, чтобы повысить готовность личного состава.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com