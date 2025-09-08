BMW и Mercedes бросают вызов Tesla 3 8.09.2025, 16:22

1,734

Фото: Milivolt.pl

Две ведущие автокомпании представили новые электрические внедорожники.

Две ведущие немецкие автокомпании — BMW и Mercedes-Benz — представили новые электрические внедорожники, призванные составить конкуренцию бестселлеру Tesla Model Y, который стал самым продаваемым автомобилем в мире в 2023 году, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

В Мюнхене Mercedes показала электрическую версию GLC, а за два дня до этого глава BMW Оливер Ципсе представил новый iX3, назвав событие «уникальным моментом для компании». Обе модели демонстрируют стремление немецких брендов перестроить производство вокруг цифровых технологий, а не только инженерии.

Новые автомобили оснащены ИИ-ассистентами и партнерскими технологиями: Nvidia помогает Mercedes развивать автономное вождение, а Qualcomm — BMW. Mercedes интегрировала решения Google и ChatGPT, позволяющие выполнять голосовые команды — от поиска ресторанов до управления окнами.

По европейским тестам, iX3 способен проезжать 497 км на одном заряде, а GLC — 457 км. Для сравнения, обновленный Model Y обеспечивает 387 км. Немецкие модели также поддерживают более быстрое зарядное оборудование.

Цена на BMW iX3 в Европе составит около $80 000, что заметно выше $60 000 за Model Y. Mercedes пока не раскрыла стоимость GLC.

Выход новых моделей совпал со спадом продаж Tesla в Европе — примерно на треть в этом году, на фоне политической активности миллиардера Илона Маска и модернизации завода в Берлине.

