8 сентября 2025, понедельник
Новая работа Бэнкси появилась на здании Высокого суда Лондона

Загадочный уличный художник снова привлек к себе внимание всего мира.

Работа изображает судью в традиционном парике и чёрной мантии, который наносит удар по лежащему на земле протестующему. На плакате протестующего видны следы крови, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя мурал не отсылает к конкретному событию, его появление совпало по времени с массовыми задержаниями в британской столице. Два дня назад полиция арестовала около 900 человек во время акции протеста.

Уже через несколько часов после появления рисунка его закрыли пластиковыми полотнами и металлическими ограждениями. Сейчас мурал охраняют сотрудники службы безопасности, а над ним установлена камера видеонаблюдения.

Сам Бэнкси подтвердил авторство, опубликовав фото работы на своей странице в Instagram.

Рисунок размещён на внешней стене Королевского корпуса, входящего в комплекс зданий Высокого суда.

Творчество Бэнкси традиционно отличается острой критикой власти, войны и капитализма. Прошлым летом художник реализовал в Лондоне кампанию из девяти «животных» работ: среди них — горилла, приподнимающая решётку на входе в Лондонский зоопарк, пираньи в полицейской будке в Сити и волк, нарисованный на спутниковой тарелке в Пекхэме. Последнюю работу демонтировали менее чем через час после её появления.

