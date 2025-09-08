Новая работа Бэнкси появилась на здании Высокого суда Лондона
- 8.09.2025, 16:51
- 1,120
Загадочный уличный художник снова привлек к себе внимание всего мира.
Работа изображает судью в традиционном парике и чёрной мантии, который наносит удар по лежащему на земле протестующему. На плакате протестующего видны следы крови, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).
Хотя мурал не отсылает к конкретному событию, его появление совпало по времени с массовыми задержаниями в британской столице. Два дня назад полиция арестовала около 900 человек во время акции протеста.
Уже через несколько часов после появления рисунка его закрыли пластиковыми полотнами и металлическими ограждениями. Сейчас мурал охраняют сотрудники службы безопасности, а над ним установлена камера видеонаблюдения.
Сам Бэнкси подтвердил авторство, опубликовав фото работы на своей странице в Instagram.
Рисунок размещён на внешней стене Королевского корпуса, входящего в комплекс зданий Высокого суда.
Творчество Бэнкси традиционно отличается острой критикой власти, войны и капитализма. Прошлым летом художник реализовал в Лондоне кампанию из девяти «животных» работ: среди них — горилла, приподнимающая решётку на входе в Лондонский зоопарк, пираньи в полицейской будке в Сити и волк, нарисованный на спутниковой тарелке в Пекхэме. Последнюю работу демонтировали менее чем через час после её появления.