В Европе за полгода подано 400 тысяч прошений об убежище

  • 8.09.2025, 17:46
  • 1,542
В Европе за полгода подано 400 тысяч прошений об убежище

Германия впервые за многие годы перестала быть страной с наибольшим в Европе числом просителей убежища.

В Европе за первую половину 2025 года число новых прошений об убежище заметно сократилось, Как следует из сообщения, обнародованного общеевропейским агентством по вопросам убежища в понедельник, 8 сентября. к концу июня было подано около 400 тысяч заявлений - на 114 тысяч меньше (минус 23 процента), чем за аналогичный период 2024 года.

Германия впервые за многие годы перестала быть страной с наибольшим в Европе числом просителей убежища, пишет «Немецкая волна».

Статистика учитывает данные всех стран Европейского Союза, а также Норвегии и Швейцарии, которые не входят в ЕС. Всего в 29 государствах поступило 399 тысяч ходатайств. Лидерами стали Франция (78 тыс.), Испания (77 тыс.), Германия (70 тыс.) и Италия (64 тыс.).

Главный поток беженцев - из Венесуэлы

В агентстве сокращение количества прошений объяснили падением в Сирии режима Башара Асада в декабре прошлого года. Впервые за десятилетие основная масса заявителей (49 тыс.) прибыла не из Сирии, а из Венесуэлы. Из Афганистана поступило 42 тыс. новых заявлений.

За исключением Франции, во всех крупных странах назначения число просителей убежища уменьшилось: сильнее всего - в Германии (минус 43%), а также в Италии (минус 25%) и Испании (минус 13%).

Почти все выходцы из Венесуэлы обратились за убежищем в Испании, где с ними говорят на одном языке. Великобритания после выхода из ЕС уже несколько лет не учитывается в этой статистике.

