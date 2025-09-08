В Непале вспыхнули протесты из-за блокировки соцсетей 4 8.09.2025, 18:11

Фото: EPA

19 человек погибли, еще более 100 получили ранения.

По меньшей мере 19 человек погибли в ходе столкновений между полицейскими и демонстрантами в Непале на протестах против коррупции и запрета социальных сетей, сообщает Reuters.

Еще более 100 человек, включая 28 сотрудников полиции, получили ранения, сообщили Reuters в полиции.

Как пишет агентство, полиция в столице Непала Катманду применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Некоторым из демонстрантов удалось прорваться в комплекс зданий парламента Непала. Кроме того, протестующие подожгли машину скорой помощи и бросали в полицейских различные предметы.

«Полиция стреляет без разбора. Они выпустили пули, которые пролетели мимо меня, но попали в друга, который стоял позади меня. Его ранили в руку», — заявил один из протестующих информационному агентству ANI.

Организаторы протестов назвали их «демонстрациями поколения Z». Как отмечает Reuters, многие протестующие несли флаги и плакаты с лозунгами, такими как «Запретите коррупцию, а не социальные сети», «Разблокируйте социальные сети» и «Молодежь против коррупции».

Премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли созвал в связи с протестами экстренное заседание кабинета министров. Представитель городских властей сообщил Reuters, что комендантский час, который будет действовать до 22:00 по местному времени (19:15 мск), распространен на район Сингха-Дурбар в Катманду, где находятся офис премьер-министра и другие правительственные здания.

Аналогичные протесты также прошли в Биратнагаре и Бхаратпуре на юге страны и в Покхаре на западе Непала.

Правительство Непала решило заблокировать многие социальные сети, заявив, что платформы не зарегистрировались в государственных органах для борьбы с такими злоупотреблениями, как создание поддельных аккаунтов, распространение фейков и мошенничество.

Под ограничения попали такие онлайн-платформы и соцсети, как YouTube, X (бывший Twitter), Reddit, LinkedIn, а также WhatsApp, Facebook и Instagram.

