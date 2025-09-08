FT: ЕС намерен ввести санкции против Китая за импорт российской нефти и газа 8.09.2025, 19:02

Европе также необходимо отказаться от закупки российских энергоресурсов.

Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против Китая и других стран за закупки российской нефти и газа чтобы ограничить доходы Москвы, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к новым мерам в сотрудничестве с ЕС после неудачных попыток заставить Путина вести переговоры о мире. Делегация ЕС планирует поездку в Вашингтон для обсуждения санкций с чиновниками Министерства финансов США.

Предложения о вторичных санкциях ЕС находятся на «очень ранней стадии» и вряд ли будут приняты без одобрения США. Для их введения требуется единогласное согласие всех 27 стран ЕС. В частности, Венгрия и, возможно, Словакия могут выступить против таких мер, так как эти две страны зависят от российских энергоресурсов.

В настоящий момент в ЕС обсуждают меры против Китая, крупнейшего импортера российской нефти, а также других стран. В прошлом ЕС ограничился лишь небольшими санкциями против двух китайских банков. Китай продолжает оставаться вторым по величине торговым партнером ЕС после США и активно наращивает закупки российских энергоресурсов — около 2 млн баррелей нефти в день, включая поставки по морю и трубопроводам.

На прошлой неделе Путин присутствовал на военном параде в Китае. В знак укрепления сотрудничества Пекин готовит открытие внутреннего рынка облигаций для российских энергетических компаний.

Исторически западные санкции мало влияли на спрос Китая на дешевую российскую нефть. В то же время ЕС готовит новый пакет ограничительных мер, при этом Европейская комиссия подчеркивает необходимость прекращения импорта российских энергоресурсов и постепенного отказа от них к 2027 году.

Секретарь энергетики США Крис Райт в Брюсселе обсудит с европейскими коллегами координацию санкций. По его мнению ЕС должен прекратить собственные закупки российских энергоресурсов для успешного введения новых мер против Москвы.

