На войне в Украине оказались более 5 тысяч граждан Ирака 8.09.2025, 19:12

Они воюют и за РФ, и за Украину.

С начала войны России и Украины более 5000 граждан Ирака оказались на фронтах с обеих сторон, привлечённые обещаниями дохода и возможностью перебраться в Европу, сообщает издание Shafaq News. Иракское посольство в Москве выпустило предупреждение, призвав граждан не поддаваться на «попытки втянуть их в участие» в боевых действиях, и подтвердило официальный нейтралитет Багдада в конфликте. В дипмиссии подчеркнули, что легальные визы оформляются исключительно через российские представительства в Багдаде, Эрбиле и Басре, а любые иные предложения — мошеннические.

Несмотря на риски, тысячи иракцев уже воюют и по ту, и по другую сторону фронта. В российской армии, по словам Хайдера аш-Шаммари, главы иракской общины в России, служат около 2000 человек по контрактам, получая примерно $3000 в месяц. Часть иракцев, оказавшихся в российских подразделениях, уже обращаются с просьбами вернуть их на родину, утверждая, что были обмануты, но их просьбы остаются без ответа, утверждает аш-Шаммари.

На украинской стороне, по оценкам, более 3000 иракцев вступили в ряды ВСУ как контрактники. Чаще всего они попадают в войска после вербовки контрабандистами, обещающими транзит через Турцию или Грецию. Им обещают заработки от $2000 до $2500, однако многие так и не добираются до Украины, застревая в пограничных зонах. Иракцы оказываются брошенными на контрабандных маршрутах, пытаясь пробраться в Россию или Украину через Турцию, Беларусь или Балканы. Нередко они застревают в лесах, где сталкиваются с голодом, холодом и даже смертью. Семьи не знают, где находятся их сыновья, и многие исчезают бесследно.

Безработица в Ираке остаётся высокой, особенно среди выпускников вузов, а экономика стагнирует, и миграция кажется единственным выходом тысячам молодых людей. Этим пользуются вербовщики, обещающие «безопасный путь» или работу за границей. «Молодёжь Ирака уезжает не ради войны, а ради заработка, — отметил один из собеседников Shafaq News. — Но, оказавшись за границей, они оказываются в ловушке: война становится единственным способом выжить».

