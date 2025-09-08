Оккупированную Россией Донецкую область охватил топливный коллапс 3 8.09.2025, 19:39

2,840

На заправках огромные очереди.

Топливный кризис, уже ударивший по ряду российских регионов и оккупированной Луганской области, добрался и до Донецкой. Об этом сообщила Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, сейчас на автозаправках в так называемых «ДНР» и «ЛНР» выстраиваются огромные очереди, ожидание в которых занимает по 2–3 часа. «Перекупы продают литр за 200 рублей. Литр бензина 95-го доходит до 90 рублей за литр, а то и выше», — жалуется она в своем телеграм-канале.

Кашеварова отмечает, что назначенные Москвой «власти» докладывают об устранении проблем, однако на деле, уверяет пропагандистка, это не так. «Вопрос остро стоит и касательно военных. Военного бензина также нет: если что-то привозят, в первую очередь заправляют эвакуационные группы. Военные заправляются на общих заправках и при этом за свой счет», — говорит она.

Причиной кризиса стали регулярные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре. По подсчетам Reuters, атаки дронов вывели из строя около 17% перерабатывающих мощностей нефтяных компаний РФ, а в августе объем простаивающих НПЗ достиг исторического рекорда — 6,4 млн тонн, что составляет 23% от всех мощностей.

На фоне этого в России разразился масштабный топливный кризис, который к концу августа докатился и до оккупированных территорий. Так, 31 августа «Минтопэнерго „ЛНР“» признало отсутствие бензина марок АИ-92 и АИ-95 на местных АЗС. Ранее с аналогичными проблемами столкнулись Забайкалье и аннексированный Крым, где власти вернулись к советской практике продажи топлива по талонам. В Приморье из-за дефицита бензина образовались километровые очереди на заправках, а на Курильских островах продажу бензина и вовсе временно остановили.

