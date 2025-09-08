Парламент Франции отправил правительство в отставку 8.09.2025, 20:20

Кабинет Байру продержался менее года, не успев согласовать бюджет.

8 сентября Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) вынесло вотум недоверия правительству Франсуа Байру. За отставку кабмина проголосовали 364 депутата, передает Le Monde. Для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 парламентариев.

Инициатором этой процедуры выступил сам премьер с целью заручиться поддержкой на фоне затяжного кризиса, вызванного разногласиями по проекту бюджета на 2026 год. В условиях растущего госдолга кабинет Байру предложил заморозить в 2026 году как налоговые ставки, так и социальные выплаты и пенсии на текущем уровне. Несогласие с этим планом выразил как блок партий левого альянса «Новый национальный фронт» (NFP), так и ультраправая партия «Национальное объединение» (RN).

В преддверии голосования Байру провел консультации со всеми политическими силами страны, однако так и не смог заручиться поддержкой как партий из левого блока NFP, так и ультраправой RN. Таким образом Байру повторил судьбу своего предшественника на посту премьера Мишеля Барнье, который также предлагал существенно сократить расходы при согласовании бюджета на 2025 год. Речь тогда шла об их урезании на €40 млрд, а также повышении налогов для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд. Эта инициатива в итоге привела к отставке правительства: в декабре NFP инициировал вотум недоверия правительству, который поддержали депутаты от RN.

«Вы обладаете властью свергнуть правительство, но у вас нет власти отвернуться от реальности. Расходы будут продолжать расти, а бремя долга, уже невыносимое, станет все тяжелее и дороже!» — заявил Байру, обращаясь к оппозиции во время своего выступления 8 сентября.

Глава фракции социалистов в Нацсобрании Борис Валло отметил, что теперь правительство должны возглавить левые. «Очередь пришла за левыми», — заявил политик. Лидер фракции RN Марин Ле Пен также выразила готовность ультраправых взять власть в свои руки, отметив, что роспуск парламента — «это не каприз, а необходимость».

После того, как кабинет Байру потерял поддержку парламента, он будет вынужден уйти в отставку. Дальнейшее развитие событий определит Макрон: он может как назначить нового главу правительства, так и вновь объявить досрочные выборы в стране. При этом представители левых сил уже заявили, что на этот раз не станут вступать в сделку с промакроновскими силами, как это было во время второго тура в 2024 году. Чтобы оттянуть голоса у ультраправой RN, они выбрали тактику так называемого республиканского фронта — она подразумевала отказ NFP выдвигать своего кандидата в тех округах, где больше шансов у кандидата от президентского альянса, и наоборот.

Согласно актуальному опросу, опубликованному Le Figaro, рейтинг Макрона опустился до самого низкого показателя с 2017 года — 15%. Байру доверяют 14% французов, в то время как лидер ультраправой RN Жордан Барделла, возглавлявший рейтинг с более чем 30% поддержки, существенно прибавил за последний месяц.

