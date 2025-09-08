Бюджету РФ насчитали 12 триллионов рублей дефицита в ближайшие три года 8.09.2025, 20:52

Денег в прежнем количестве больше нет.

Дефицит консолидированного бюджета России (включает федеральный бюджет, бюджеты регионов, Социального фонда и Фонда ОМС) за 2025-27 гг., составит 5,1% ВВП, прогнозируют аналитики, опрошенные ЦБ РФ.

Согласно опросу, в котором приняли участие 9 государственных банков, два национальных рейтинговых агентства и Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН, в этом году в бюджетной системе РФ возникнет «дыра» размером 2,4% ВВП — рекордная с пандемии (тогда дефицит консолидированного бюджета достигал 4,6%ВВП)

В денежном выражении, исходя из официальных оценок размера экономики от МЭР, расходы государства из бюджетов всех уровней превысят доходы на 5,3 трлн рублей, передает The Moscow Times.

В 2026 году дефицит консолидированного бюджета, согласно консенсус прогнозу ЦБ, уменьшится до 1,6% ВВП, или 3,9 трлн рублей в денежном выражении. В 2027 он составит 1,1% ВВП, или 2,9 трлн рублей. В сумме за три года, как следует из прогноза, дефицит бюджетной системы РФ достигнет 12,1 триллиона рублей.

За первую половину текущего года в федеральной казне уже образовалась дыра размером 3,9 трлн рублей, которая к концу июля увеличилась почти до 5 триллионов. Бюджеты регионов, которые обычно держатся в профиците в начале года, к концу июня неожиданно получили 400 млрд рублей дефицита. «Дыра» в Соцфонде (бывший Пенсионный фонд) и Фонде ОМС составила 236,9 млрд рублей за 6 месяцев.

По федеральной казне ударили падение цен на нефть и крепкий рубль: ее нефтегазовые доходы за 8 месяцев упали на 20%, а в августе обвал достиг 35% год к году. Бюджеты регионов страдают от замедления и экономики и проблем бизнеса: в первом полугодии каждый третий субъект столкнулся с падением налоговых сборов доходов, каждый второй зафиксировал спад в промышленности и строительстве, писали аналитики «Эксперт РА».

«Когда резервы и нефтяные доходы были в изобилии, у России была иллюзия, что любую проблему можно залить деньгами. Но теперь денег в прежнем количестве больше нет, и наступает время выбирать приоритеты», — отмечает Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине.

«В следующую трехлетку мы не будем иметь достаточного количества источников для того, чтобы жить так же вольготно, как мы живем сейчас», — заявил в июле глава комитета по бюджету Совета Федерации Анатолий Артамонов.

По его словам, необходимо «срочно» приступать к бюджетной консолидации, учитывая «более пессимистичные оценки экономических показателей и снижение нефтегазовых доходов». «Условно говоря, у нас есть больница, все признают, что она старая, но она еще пока не упала, и два года она еще поработает. И планировать 18 миллиардов рублей на строительство новой больницы вынь да положь, тут надо подумать. И таких вещей много», — приводил примеры сенатор.

По идее Артамонова, в 2026-28 гг около 2 трлн рублей, заложенных в бюджет на гражданские нужды, следует перераспределить в пользу обороны и безопасности. Реальные расходы на гражданские статьи уже сокращаются, обращает внимание бывший зампред Центробанка РФ, а ныне старший научный сотрудник NEST Centre в Лондоне Сергей Алексашенко.

Хотя номинально траты на образование здравоохранение выросли, их доля по отношению к ВВП в консолидированном бюджете уменьшается, причем достаточно заметно, указывает он: «Этого не было ни в 2024, ни в 2023, ни в 2022 году. Это первый звоночек, что они уже начали это делать».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com