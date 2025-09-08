закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 22:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев заявил о биологической борьбе с Россией опасными растениями

5
  • 8.09.2025, 21:21
  • 3,674
Медведев заявил о биологической борьбе с Россией опасными растениями

Зампред Совбеза РФ выдал очередную порцию бреда.

Недружественные страны могут занести на территорию России опасные растения для биологической борьбы, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что инвазивные виды живых организмов наносят немалый ущерб экономике многих стран, включая Россию, и становятся причиной сокращения лесных и водных ресурсов, потерь урожая, ухудшения здоровья населения.

«Их преднамеренное занесение на нашу территорию ряд недружественных государств рассматривают как способ биологической борьбы против России. Мы должны учитывать этот фактор риска», — сказал он.

Распространение чужеродных видов растений и животных за пределы их мест обитания обсудили участники заседания межведомственной комиссии Совета безопасности по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

Отметим, в СССР как орудие пропаганды использовались колорадские жуки. Во время «холодной войны» СССР утверждал, что ЦРУ заразило сельскохозяйственные угодья стран Варшавского договора колорадскими жуками, чтобы уничтожить их урожай, сбрасывая их с самолетов.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян