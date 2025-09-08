Медведев заявил о биологической борьбе с Россией опасными растениями 5 8.09.2025, 21:21

Зампред Совбеза РФ выдал очередную порцию бреда.

Недружественные страны могут занести на территорию России опасные растения для биологической борьбы, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что инвазивные виды живых организмов наносят немалый ущерб экономике многих стран, включая Россию, и становятся причиной сокращения лесных и водных ресурсов, потерь урожая, ухудшения здоровья населения.

«Их преднамеренное занесение на нашу территорию ряд недружественных государств рассматривают как способ биологической борьбы против России. Мы должны учитывать этот фактор риска», — сказал он.

Распространение чужеродных видов растений и животных за пределы их мест обитания обсудили участники заседания межведомственной комиссии Совета безопасности по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

Отметим, в СССР как орудие пропаганды использовались колорадские жуки. Во время «холодной войны» СССР утверждал, что ЦРУ заразило сельскохозяйственные угодья стран Варшавского договора колорадскими жуками, чтобы уничтожить их урожай, сбрасывая их с самолетов.

