закрыть
9 сентября 2025, вторник, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны атаковали российскую нефтебазу в Белгородской области

3
  • 9.09.2025, 12:26
  • 1,266
Украинские дроны атаковали российскую нефтебазу в Белгородской области

Начался пожар.

В поселке Прохоровка Белгородской области РФ произошел пожар на нефтебазе.

Губернатор российского региона Вячеслав Гладков утром во вторник, 9 сентября, сообщил, что пожар на нефтебазе «полностью» ликвидировали.

Он утверждает, что в результате пожара никто не пострадал. Однако, по его словам, есть повреждения резервуаров.

Гладков добавил, что для борьбы с огнем, кроме техники МЧС, привлекали пожарные поезда.

Поздно вечером 8 сентября губернатор предупредил об угрозе атаки БпЛА для Белгородской области. При этом он не связал возгорание на нефтебазе с ночной атакой дронов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох