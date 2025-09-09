Украинские дроны атаковали российскую нефтебазу в Белгородской области 3 9.09.2025, 12:26

Начался пожар.

В поселке Прохоровка Белгородской области РФ произошел пожар на нефтебазе.

Губернатор российского региона Вячеслав Гладков утром во вторник, 9 сентября, сообщил, что пожар на нефтебазе «полностью» ликвидировали.

Он утверждает, что в результате пожара никто не пострадал. Однако, по его словам, есть повреждения резервуаров.

Гладков добавил, что для борьбы с огнем, кроме техники МЧС, привлекали пожарные поезда.

Поздно вечером 8 сентября губернатор предупредил об угрозе атаки БпЛА для Белгородской области. При этом он не связал возгорание на нефтебазе с ночной атакой дронов.

