Украинские дроны атаковали российскую нефтебазу в Белгородской области

Украинские дроны атаковали российскую нефтебазу в Белгородской области3
- 9.09.2025, 12:26
Начался пожар.
В поселке Прохоровка Белгородской области РФ произошел пожар на нефтебазе.
Губернатор российского региона Вячеслав Гладков утром во вторник, 9 сентября, сообщил, что пожар на нефтебазе «полностью» ликвидировали.
Он утверждает, что в результате пожара никто не пострадал. Однако, по его словам, есть повреждения резервуаров.
Гладков добавил, что для борьбы с огнем, кроме техники МЧС, привлекали пожарные поезда.
Поздно вечером 8 сентября губернатор предупредил об угрозе атаки БпЛА для Белгородской области. При этом он не связал возгорание на нефтебазе с ночной атакой дронов.