Трамп «набросился» на Путина из-за фейка об атаке на его резиденцию 1 1.01.2026, 12:31

Именно Россия блокирует путь к миру в Украине.

Президент США Дональд Трамп распространил на своей странице резонансную публикацию, в которой отмечается, что именно Россия мешает миру.

Статью New York Post с заголовком «Заявление об «атаке» на Путина показывает, что именно РФ стоит на пути мира» Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social.

В материале New York Post, который распространил Трамп, Путина обвиняют во лжи относительно якобы атаки украинских дронов на его резиденцию.

Авторы анализируют заявление Кремля о якобы «атаке дронами» на одну из резиденций Владимира Путина. В издании считают, что этот эпизод является очередным блефом Москвы, направленным на срыв мирных инициатив.

Отмечается, что после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Мар-а-Лаго 28 декабря появился осторожный оптимизм относительно возможного завершения войны. Украинская сторона продемонстрировала готовность к компромиссам в рамках мирного плана, а сам Трамп заявил, что конец войны «ближе, чем когда-либо».

На этом фоне Кремль выбрал путь эскалации, заявив о «покушении» на Путина, не предоставив никаких доказательств. Авторы подчеркивают, что такие заявления имеют целью дискредитировать переговорный процесс и выставить Россию жертвой, несмотря на то что именно она ежедневно обстреливает украинские города, убивает гражданских, похищает детей и совершает военные преступления.

Отмечается, что Россия системно подрывает международную стабильность, поддерживая поддерживает Иран, режим Мадуро в Венесуэле и сотрудничая с КНДР. Именно поэтому, по мнению авторов, ответом Запада должны быть не уступки Москве, а усиление санкций и увеличение военной помощи Украине.

