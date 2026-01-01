Болгария перешла на евро 1.01.2026, 14:42

Страна стала 21-м государством с валютой ЕС.

Болгария с 1 января отказалась от использования болгарского лева в качестве национальной валюты, став 21-й участницей зоны евро. Курс лева был привязан к курсу евро еще с 2020 года, передает «Немецкая волна».

Болгария стала 21-м государством, в котором в качестве национальной валюты используется евро. С четверга. 1 января, страна отказалась от болгарского лева, который был в ходу с конца XIX века. Вхождение в еврозону стало для Болгарии «стратегическим выбором в спорный момент» и «заключительным шагом» в интеграции с Европейским Союзом, подчеркнул глава государства Румен Радев. В то же время он назвал отказ Народного собрания (парламента) проводить референдум по переходу на евро «одним из ярким симптомов глубокого раскола между политическим классом и народом».

Правительство Росена Желязкова, назначенного парламентом на пост премьер-министра в январе, 11 декабря ушло в отставку на фоне массовых протестов против коррупции и планов повысить налоги и увеличить взносы в систему социального страхования. Выборы депутатов Народного собрания осенью 2024 года состоялись уже в седьмой раз с 2021-го.

Раскол общественного мнения в Болгарии относительно перехода на евро

В начале лета Европейская комиссия рекомендовала принять Болгарию в зону евро. На этом фоне в Софии и других крупных городах страны прошли протесты против отказа от лева. Противники общеевропейской валюты, в том числе сторонники пророссийской партии «Возрожденние», говорят об угрозе роста инфляции и снижения покупательной способности.

Противником евро остается и президент Болгарии Румен Радев, поддержавший идею референдума. Однако проевропейское большинство в парламенте страны отклонило это предложение и обвинило Радева в пророссийских действиях.

В 2024 году уровень инфляции в Болгарии составил 2,7 процента, что немногим ниже требуемого показателя для вступления страны в еврозону. Болгарский лев с 2020 года привязан к евро через механизм обменного курса.

