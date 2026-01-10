Дебютировал самый большой электрокар Hyundai 1 10.01.2026, 12:24

3,856

Фото: Hyundai

Футуристический дизайн и девять мест.

Новый Hyundai Staria Electric дебютировал на автошоу в Брюсселе. Электрокар поступит в продажу в Европе до конца первого полугодия. Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Электромобиль Hyundai Staria получил 218-сильный мотор и батарею емкостью 84 кВт∙ч. Он способен развить 183 км/ч, а его запас хода составляет 400 км. Благодаря 800-вольтному электрооборудованию быстрая зарядка (мощностью 180 кВт) на 80% занимает 20 минут.

Фото: Hyundai

Электрический вариант сохраняет футуристический дизайн и внешне отличается от обновленного бензинового Hyundai Staria только оформлением передней части с зарядным разъемом. При длине 5,25 м это самый большой электромобиль Hyundai.

Фото: Hyundai

В салоне появились новые руль и 12,3-дюймовые дисплеи как у всех Hyundai Staria 2026. Минивэн Hyundai Staria Electric выйдет на рынок в пассажирских версиях. Сначала предложат утилитарный девятиместный вариант Wagon и более дорогую семиместную версию Luxury с электроприводом дверей, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией кресел первых двух рядов.

Фото: Hyundai

