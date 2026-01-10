В работе Telegram в России произошел массовый сбой 10.01.2026, 15:08

Наибольшее количество жалоб поступило из Хакасии и Камчатского края.

Пользователи в России столкнулись с массовым сбоем в работе Telegram. В течение суток на сервис мониторинга Downdetector поступило более 1180 жалоб на неполадки. Согласно данным сервиса, 57% пользователей сообщили о проблемах с мобильным приложением, 23% — о сбоях в получении уведомлений, 12% — об общих нарушениях в работе мессенджера. Остальные жалобы связаны с доступом к веб-версии или личному кабинету.

Наибольшее количество жалоб поступило из Хакасии и Камчатского края. Также сбои фиксировались в Ставропольском крае, аннексированном Крыму, Удмуртии, Вологодской, Тверской и Омской областях.

В августе прошлого года Роскомнадзор ввел «частичные» ограничения на звонки через Telegram и WhatsApp, объяснив это борьбой с мошенничеством и «диверсионной деятельностью». Минцифры заявляло, что доступ к звонкам может быть восстановлен после выполнения компаниями требований законодательства. При этом в качестве альтернативы российские власти начали продвигать государственный мессенджер Max. Ряд экспертов, включая директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, называют это приложение «шпионской программой».

По данным источников «Верстки» в Кремле, полной блокировки Telegram власти пока не планируют из-за отсутствия полноценной замены. При этом, как ранее отмечал Михаил Климарев, ситуация повторяет сценарий с YouTube, когда ограничения па работу Telegram и WhatsApp вводятся постепенно, делая использование сервисов все более затруднительным.

Исследователь Human Rights Watch Анастасия Крупе полагает, что целью властей является установление полного контроля над интернетом в России, включая управление маршрутами трафика для потенциальной изоляции российского сегмента сети.

