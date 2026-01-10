СМИ: ВСУ имеют на вооружении редкую пушку с феноменальной точностью
Но есть один нюанс.
Украинские Силы обороны используют на фронте довольно редкие, но эффективные образцы вооружения, одним из таких примеров является советская пушка 2Б-16 «Нона-К». Как пишет Defense Express, эта пушка обладает просто «феноменальной» точностью, однако у нее есть и серьезный недостаток в эксплуатации, особенно в современных условиях войны.
Как рассказывают в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, пушка оказалась довольно эффективной в уничтожении врага - как пехоты, так и укрытий и позиций минометных расчетов, а также СПГ и АГС. Сначала эту пушку отправили на Бахмутское направление, где она принимала непосредственное участие в обороне города. Также она прикрывала украинские войска на линии границы во время Курской операции.
Основной недостаток
Основная проблема пушки – это небольшая дальность действия. Так, эффективная дальность в зависимости от используемых снарядов может достигать 7-8,8 км, максимальная – до 12,8 км, что в условиях массового использования дронов и увеличения «килзоны» является проблемой.
Поэтому, как отмечают в бригаде, на сегодняшний день пушку в боях не используют – ждут весенне-летнего периода, когда ее можно будет спрятать в «зеленке».
Феноменальная точность
В то же время при условии качественного маскирования, а также обученности экипажа «Нона-К» является действительно эффективной - благодаря высокому уровню точности.
Так, военные рассказывают о случае, когда к этой пушке получили некачественный боекомплект и чуть менее трети снарядов не разрывались. Тогда одним из таких некачественных боеприпасов, просто «болванкой» удалось уничтожить одного из россиян - прямым попаданием.