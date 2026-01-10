На свалку политических отходов 8 10.01.2026, 18:19

Хаменеи разработал план эвакуации.

С обидными для РФ словами выступил наследный принц Ирана Реза Пехлеви:

«Послание народа Ирана к Хаменеи ясно: уезжай из этой страны, можешь жить рядом с Башаром Асадом в Москве»

Опять в РФ сбрасывать политотходы … У них уже есть Янукович с Асадом. Нагрузка приличная. Надо бы равномерно распределять бремя между дружескими борцами с «гегемонизмом» (говоря языком китайской пропаганды), считает телеграм-канал «СерпомПо».

The Times на днях писала со ссылкой на данные разведки, что Хаменеи разработал план эвакуации, если не удастся подавить протесты. Один из источников сказал газете, что бежать Хаменеи собирается в Москву.

Такая, видно, судьба у путинских лузеров – собирать «многополярный мир» на соседних дачах в Подмосковье.

