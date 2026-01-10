Испания призывает Европу к собственной армии 6 10.01.2026, 19:23

«Не можем зависеть от третьих стран».

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу к созданию собственной армии и интеграции оборонной промышленности. Это позволит континенту действовать без зависимости от третьих стран и укрепить безопасность, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

- Мы должны иметь собственные средства сдерживания, без зависимости от третьих сторон, - заявил в интервью EFE Хосе Мануэль Альбарес, призывая Европу интегрировать оборонную промышленность и двигаться к созданию европейской армии.

Альбарес также прокомментировал глобальные вызовы.

- Попытки изменить правила международного порядка мы видим в действиях США в Венесуэле или их претензиях по Гренландии, - отметил он.

Министр также подчеркнул поддержку Украины и осудил агрессию России.

- Единственной угрозой для Украины и безопасности Европы являются российские войска в Украине. Ни Украина, ни ЕС, ни НАТО никогда не представляли угрозы для России, - подчеркнул Альбарес.

Министр подчеркнул важность европейского лидерства и самостоятельности, критикуя ультраправые силы, которые пытаются ослабить ЕС и подорвать демократические принципы.

Он также выступает за обновление ООН и выбор нового генерального секретаря из Латинской Америки, желательно женщины, чтобы организация отражала современные вызовы.

