Танкеры «теневого флота» массово меняют курс

В Пентагоне выступили с новым предупреждением.

Американская морская блокада Венесуэлы дает результат: за последние сутки как минимум семь танкеров развернулись в Карибском море, опасаясь действий США.

Соответствующее заявление сделал спикер Пентагона Шон Парнелл на своей странице в соцсети X, указав на эффективность действий и серьезность намерений американской стороны.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен перехватывать все танкеры «теневого флота», задействованные в транспортировке венесуэльской нефти в обход санкций.

По словам спикера Пентагона, экипажи упомянутых судов осознают риски и предпочитают избегать прямого столкновения с американскими силами.

- Дни, когда преступность бесчинствовала в нашем полушарии, закончились благодаря президенту Трампу и министру Хегсету, – написал представитель оборонного ведомства.

За последние дни США уже перехватили два танкера, перевозивших венесуэльскую нефть. В частности, накануне американские силы задержали судно Olina. Этот танкер покинул Венесуэлу, пытаясь избежать преследования американских военных, но его план не сработал.

Эти операции стали частью более широкой кампании Вашингтона по усилению контроля над морскими поставками из Венесуэлы и пресечению обхода санкционного режима. Некоторые из танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть, входят в состав «теневого флота» РФ, а часть судов ходит под флагом России.

