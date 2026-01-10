Что происходит сейчас возле Купянска 1 10.01.2026, 22:18

3,636

ВСУ сдерживают наступление врага.

Российские войска усилили давление на позиции ВСУ на восточном берегу реки Оскол вблизи Купянска. Несмотря на попытки переправы через лед, украинские силы удерживают ситуацию под контролем.

Об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Украины Виктор Трегубов.

По словам Виктора Трегубова, в пределах самого Купянска река не создает серьезного препятствия, ведь украинские военные удерживают оба берега.

- В окрестностях Купянска Оскол фактически не играет роли - наши войска стоят по обе стороны реки, - пояснил Трегубов.

Зато севернее города ситуация сложнее. Там российские войска используют зимние условия, чтобы пытаться форсировать водную преграду.

- Когда на реке появляется лед, они пытаются переправляться, и, к сожалению, иногда это им удается, - добавил он.

Несмотря на это, по словам Трегубова, общая обстановка к северу от Купянска остается относительно стабильной.

