Трамп заявил о готовности США помочь народу Ирана 10.01.2026, 22:52

2,314

«Иран стремится к свободе, как никогда раньше».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь народу Ирана, который борется за свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

- Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!, - написал американский президент.

По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылается на собственные источники в Белом доме, чиновники администрации Трампа уже провели соответствующие обсуждения о возможности атаковать Иран.

Один из чиновников отметил, что среди вариантов - массированный воздушный удар по нескольким иранским военным целям. Это можно сделать, если потребуется выполнить предупреждение Трампа.

Но другой источник говорит, что сейчас нет единого мнения относительно того, что нужно делать. Также не было перемещения военной техники, персонала, или других приготовлений к возможному удару по Ирану.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com