Российский Воронеж атаковали дроны 10.01.2026, 23:02

Прогремело уже около 20 взрывов.

Российский Воронеж вечером в субботу, 10 января, оказался под атакой беспилотников. В регионе жалуются на большое количество взрывов, работают силы ПВО.

Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на руководителя украинского Центра изучения оккупации Петра Андрющенко и местные телеграмм-каналы. В сети также появились кадры, на которых слышны взрывы над городом.

В российских телеграмм-каналах сообщают, что над Воронежем прозвучало около 20 взрывов. По словам очевидцев, над городом работает противовоздушная оборона, над одним из районов, как отмечается поднимается дым.

В частности, согласно обнародованной информации, громко было на левом и правом берегу, а также в окрестностях. По состоянию на момент публикации сообщения о попадании или пострадавших в результате этого не поступало.

