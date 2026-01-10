Российский Воронеж атаковали дроны
Прогремело уже около 20 взрывов.
Российский Воронеж вечером в субботу, 10 января, оказался под атакой беспилотников. В регионе жалуются на большое количество взрывов, работают силы ПВО.
Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на руководителя украинского Центра изучения оккупации Петра Андрющенко и местные телеграмм-каналы. В сети также появились кадры, на которых слышны взрывы над городом.
В российских телеграмм-каналах сообщают, что над Воронежем прозвучало около 20 взрывов. По словам очевидцев, над городом работает противовоздушная оборона, над одним из районов, как отмечается поднимается дым.
В частности, согласно обнародованной информации, громко было на левом и правом берегу, а также в окрестностях. По состоянию на момент публикации сообщения о попадании или пострадавших в результате этого не поступало.