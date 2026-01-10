В Instagram произошла масштабная утечка 10.01.2026, 23:12

2,186

Пострадали 17,5 миллиона пользователей.

Произошла масштабная утечка данных в Instagram — информация об 17,5 миллиона пользователей попала в даркнет. Об этом сообщила компания Malwarebytes, занимающаяся кибербезопасностью.

Хотя пароли в похищенной базе отсутствуют, хакеры получили большой объем личных данных. Среди них — имена пользователей и настоящие фамилии, номера телефонов, электронные адреса, а также другие данные профилей.

Основная угроза в том, что даже без паролей такая информация очень ценна для мошенников. Уже наблюдается рост целевого фишинга: людям массово приходят письма, сообщения и звонки якобы от службы поддержки с требованием срочно поменять пароль, подтвердить учетную запись или перейти по ссылке для «защиты данных».

На самом деле это обман: ссылки ведут на фальшивые страницы, где пользователи сами передают злоумышленникам свои настоящие пароли и коды двухфакторной аутентификации.

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверить, включена ли двухфакторная защита, и с осторожностью относиться к звонкам и SMS.

