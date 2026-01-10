закрыть
11 января 2026, воскресенье, 0:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Instagram произошла масштабная утечка

  • 10.01.2026, 23:12
  • 2,186
В Instagram произошла масштабная утечка

Пострадали 17,5 миллиона пользователей.

Произошла масштабная утечка данных в Instagram — информация об 17,5 миллиона пользователей попала в даркнет. Об этом сообщила компания Malwarebytes, занимающаяся кибербезопасностью.

Хотя пароли в похищенной базе отсутствуют, хакеры получили большой объем личных данных. Среди них — имена пользователей и настоящие фамилии, номера телефонов, электронные адреса, а также другие данные профилей.

Основная угроза в том, что даже без паролей такая информация очень ценна для мошенников. Уже наблюдается рост целевого фишинга: людям массово приходят письма, сообщения и звонки якобы от службы поддержки с требованием срочно поменять пароль, подтвердить учетную запись или перейти по ссылке для «защиты данных».

На самом деле это обман: ссылки ведут на фальшивые страницы, где пользователи сами передают злоумышленникам свои настоящие пароли и коды двухфакторной аутентификации.

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверить, включена ли двухфакторная защита, и с осторожностью относиться к звонкам и SMS.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов